ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10941 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.