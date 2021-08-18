ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10941 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.
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