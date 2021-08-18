Masrawy logo white

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:10 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10941 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.98% إلى مستوى 10937 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة تعاملات البورصة

الخبر التالى:

وزير المالية: إتاحة التعامل مع الجمارك عبر الهواتف الذكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا