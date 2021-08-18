أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع ببداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها بنسبة بلغت 0.37% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، صعد سعر أوقية الذهب إلى 1792.8 دولار بارتفاع قيمته 6.6 دولار، في الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1786.1 دولار.
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