أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها بنسبة بلغت 0.37% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، صعد سعر أوقية الذهب إلى 1792.8 دولار بارتفاع قيمته 6.6 دولار، في الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1786.1 دولار.