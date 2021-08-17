البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 11061 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 11046 نقطة.
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