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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:25 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 11061 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 11046 نقطة.

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