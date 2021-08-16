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مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:53 م الإثنين 16 أغسطس 2021
مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 11046 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 32.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7.8 ملايين، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 40 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 1.33% إلى مستوى 11029 نقطة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة مشتريات الأجانب البورصة

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