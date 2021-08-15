6 جنيهات ارتفاعا في كيلو أسعار الدواجن البلدي بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو ارتفعت حوالي 6 جنيهات تدريجيا خلال الأسابيع الماضية بالأسواق.

وبحسب السيد بلغ كيلو الدواجن البلدي اليوم الأحد بين 39 و40 جنيهًا بالمزرعة مقابل 33 و34 جنيهًا، وتباع للمستهلك بين 45 و46 جنيهًا بالأسواق.

وأرجع السيد زيادة أسعار الدواجن البلدي إلى تراجع المعروض منها بالأسواق وارتفاع تكلفة التربية.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء استقر اليوم عند 23 جنيهًا، لتباع للمستهلك بنحو 28 جنيهًا، وهو نفس سعر الأسبوع الماضي.

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي الحر 33 جنيهًا بالمرزعة، لتباع في الأسواق بنحو 38 جنيهًا للمستهلك.

ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 41 و43 جنيهًا، لتصل للمستهلك في الأسواق بين 46 و48 جنيهًا.

وسجل سعر طن العلف بالأسواق بين 8300 و8400 جنيه، بحسب رئيس الشعبة

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.