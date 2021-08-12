التعاون الدولي: 35 برنامجا تدريبيا مع الصين منذ بداية 2021 لكوادر الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا مع الصين لتنمية قدرات الكوادر الحكومية شارك فيها 210 من هذه الكوادر منذ بداية العام الجاري، في قطاعات النقل والنقل البحري والصحة والتعليم وعلوم الفضاء والبيئة والصناعة والتضامن والزراعة والكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الكوادر الحكومية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على أن يكون مكون تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب والدعم الفني ضمن الشراكات الدولية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم استراتيجية الدولة في بناء وتنمية القدرات.

وأضافت المشاط أن الوزارة تبحث مع الجانب الصيني لاستئناف المنح الدراسية من خلال الفيديو في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية.

كما تحرص الوزارة في الشراكات الدولية التي تعقدها على توفير الدعم الفني والتقني للمشروعات التي يتم تنفيذها وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتوفير التدريب اللازم للكوادر الحكومية لتحقيق نتائج مؤثرة، وفقا للمشاط.

وأوضحت الوزيرة أن العالم أصبح في حاجة للترابط أكثر من أي وقت مضى لمكافحة جائحة كورونا من جانب، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من جانب آخر في ظل التحديات التي تواجهها مساعي الدول نحو التنمية.

وأشارت إلى أن التعاون الدولي والشراكات بين دول العالم والمنظمات التنموية أصبحت في غاية الأهمية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول وتعزيز المساعي المشتركة لتحقيق التنمية.

ويبلغ إجمالي محفظة التعاون التنموي بين مصر والصين حوالي 1.8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، بحسب البيان.

وقالت وزارة التعاون الدولي إنه خلال السنوات الأربع الماضي تم تنفيذ 1100 برنامج تدريبي مع الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى 25 برنامجا متخصصا في المجالات ذات الأولوية استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان والموارد المائية.