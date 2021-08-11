أسعار سمك البلطي والجمبري ترتفع في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وصعد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات ليتراوح بين 49 و57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها