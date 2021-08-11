Masrawy logo white

أسعار سمك البلطي والجمبري ترتفع في سوق العبور اليوم

10:08 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
أسعار سمك البلطي والجمبري ترتفع في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وصعد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات ليتراوح بين 49 و57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها

أسعار السمك سوق العبور الجمبري سوق الجملة

الخبر التالى:

البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا