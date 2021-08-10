Masrawy logo white

البورصة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:08 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
البورصة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.49% إلى مستوى 10853 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 5.4 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 9.1 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 10738 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة تعاملات البورصة

الخبر التالى:

بعد 15 عامًا من الخصخصة.. ماذا ينتظر "طنطا للكتان" العائدة للدولة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا