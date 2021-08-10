البورصة ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 0.49% إلى مستوى 10853 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 5.4 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 9.1 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 10738 نقطة.