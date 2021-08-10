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بعد الهبوط الكبير.. أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود اليوم الثلاثاء

01:15 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
بعد الهبوط الكبير.. أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للارتفاع بشكل طفيف، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 761 جنيهًا مقابل 760 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 652 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 869 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6088 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بقيمة طفيفة بلغت 1.1 دولار مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1728.7 دولار في الساعة 12:51 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24 عيار 21

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