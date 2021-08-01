تراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و22 جنيها.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 65 و75 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 49 و54 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.