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وزيرة الصناعة تنعى جيهان السادات:"التاريخ لن ينسى دورها في خدمة الوطن"

01:49 م الجمعة 09 يوليه 2021
وزيرة الصناعة تنعى جيهان السادات:"التاريخ لن ينسى دورها في خدمة الوطن"

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

القاهرة - مصراوي:

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى وافتها المنية اليوم ، بعد رحلة كفاح كبيرة في خدمة الوطن.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الجمعة:"ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى وافتها المنية اليوم ، بعد رحلة كفاح كبيرة في خدمة الوطن .

وأضافت الوزيرة، أن التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذي قامت به الفقيدة لخدمة الوطن في كافة المهام والمسئوليات التى قامت بها وبصفة خاصة خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة، حيث قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية الواعية والقادرة على خدمة الوطن في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان " وإنا لله وإنا إليه راجعون "

نيفين جامع وزيرة الصناعة جيهان السادات

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