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صعود أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:35 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
صعود أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 782 جنيهًا مقابل 780 جنيهًا أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 894 جنيهًا، والجنيه الذهب 6256 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 16.5 دولار، بنسبة صعود قدرها 0.93%؛ ليسجل 1808.3دولار، في الساعة 1:05 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية

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