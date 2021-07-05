مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى مستوى 10348 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 17.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 13.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 4 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس، بنسبة 0.87% إلى مستوى 10345 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.