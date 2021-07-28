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مصر تتراجع 4 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود أمام كورونا

02:54 م الأربعاء 28 يوليه 2021
مصر تتراجع 4 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود أمام كورونا

مصر

كتبت-ياسمين سليم:

تراجعت مصر 4 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر يوليو الجاري.

واحتلت مصر المركز 37 في يوليو بعد أن كانت تحتل المركز 33 في يونيو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم.

ويعتمد تصنيف بلومبرج على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر على 56.1 نقطة في يوليو بعد أن حصلت على 58.9 نقطة في يونيو.

وتوسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وأعلنت وزارة الصحة تصنيع أول اللقاحات في مصر.

وبلغ نسبة السكان الحاصلين على اللقاح كورونا في مصر 2.7%، وفقا للمؤشر.

واحتلت القائمة الدول النرويح وتلتها نيوزيلندا، وكانت أمريكا تحتل القائمة الشهر الماضي.

مصر مؤشر بلومبرج للصمود أمام كورونا فيروس كورونا كوفيد19

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