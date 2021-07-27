ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.18% إلى مستوى 10717 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 10697 نقطة.
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