ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.18% إلى مستوى 10717 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 0.45% إلى مستوى 10697 نقطة.