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ارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:12 ص الأحد 25 يوليه 2021
ارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيهين في بداية تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات الموقع.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.5 نص 3.25 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و35 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و20 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 13 و17 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضر سوق العبور أسعار الفاكهة

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