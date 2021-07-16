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أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات للجرام في أسبوع

03:24 م الجمعة 16 يوليه 2021
أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات للجرام في أسبوع

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام 10 جنيهات، اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 795 جنيها اليوم مقابل 785 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم 681 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها.

وعالميا، ظلت أسعار الذهب على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 0.8% هذا الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1825.40 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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