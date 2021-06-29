Masrawy logo white

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

03:06 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

مؤشر البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.47% إلى مستوى 10123 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.34%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 45.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي شراء بقيمة بلغت 42.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 2.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10273 نقطة.

مؤشر البورصة أسهم البورصة تعاملات البورصة البورصة

الخبر التالى:

عمران يتوقع استئناف برنامج الطروحات الحكومية في سبتمبر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رحيل أنسي ساويرس.. العصامي الذي أعاد بناء إمبراطوريته مرتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا