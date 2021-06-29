تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 1.47% إلى مستوى 10123 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.34%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 45.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين صافي شراء بقيمة بلغت 42.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 2.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10273 نقطة.