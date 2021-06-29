أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم "مصراوي" أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 4.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 10 جنيهات و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.