البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.22% إلى مستوى 10251 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.01%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10273 نقطة.
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