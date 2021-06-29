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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:10 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.22% إلى مستوى 10251 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10273 نقطة.

البورصة المصرية البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

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