البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.22% إلى مستوى 10251 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10273 نقطة.