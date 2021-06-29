أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و80 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.