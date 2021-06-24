تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل طفيف، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من الارتفاع عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 773 جنيهًا، أمس.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 882 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب بنحو 2.8 دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 0.16%؛ لتسجل 1881.56 دولار، في الساعة 12:21 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.