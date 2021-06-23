أسعار بيتكوين ترتفع 14% خلال تعاملات آخر 24 ساعة بعد خسائر كبيرة

كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار بيتكوين لتسترد جزءا كبيرا من الخسارة التي سجلتها خلال تعاملات الأسبوع الأخير خاصة أمس، وذلك بعد أن انخفضت تحت مستوى 30 ألف دولار لأول مرة منذ بداية العام الجاري.

وبحسب بيانات منصة بيتكوين ماركت كاب، ارتفعت أسعار بيتكوين خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنسبة 14% بما يعادل نحو 4 آلاف دولار لتصل إلى حدود 34 ألف دولار في الساعة 2:25 عصر اليوم.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة خلال تعاملات اليوم لتصل إلى نحو 640.2 مليار دولار وذلك مع تداولات بقيمة 57.8 مليار دولار خلال تعاملات آخر 24 ساعة.

وكانت أسعار بيتكوين نزلت إلى تحت مستوى 30 ألف دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء لأول مرة في عام 2021، وذلك مع حث البنك المركزي الصيني أكبر البنوك وشركات الدفع في الصين على اتخاذ إجراءات صارمة بشان تداول العملات المشفرة، وهو أحدث تشديد للقيود المفروضة على هذه العملات من قبل الصين.

وشهدت بورصة ناسداك دبي اليوم إدراج صندوق "بيتكوين"، وهو الأول من نوعه الذي يجري تداوله في أسواق الشرق الأوسط، والذي يستثمر في المقتنيات طويلة الأجل من بيتكوين كبديل أكثر أماناً للاستثمارات المباشرة في العملة المشفرة.

وكانت أسعار بيتكوين نزلت إلى تحت مستوى 30 ألف دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء لأول مرة في عام 2021، وذلك مع حث البنك المركزي الصيني أكبر البنوك وشركات الدفع في الصين على اتخاذ إجراءات صارمة بشان تداول العملات المشفرة، وهو أحدث تشديد للقيود المفروضة على هذه العملات من قبل الصين.