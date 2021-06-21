سحر نصر تستضيف مجموعة من خريجي الجامعة الأمريكية بمنزلها
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كتب- مصطفى عيد:
نشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، صورا لها على صفحتها على إنستجرام، من منزلها مع مجموعة من خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي تعمل بالتدريس بها.
وقالت سحر نصر: "لقد كان من الملهم حقًا تبادل الأفكار وتبادل الخبرات مع مجموعة خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ناقشنا باعتزاز التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة والتقدم الذي أحرزته بلدنا الحبيب مصر فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت: "أتطلع إلى رؤية هذه الوجوه الجديدة لتصبح قادة المستقبل".
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