Masrawy logo white

عودة التداول بالبورصة السعودية بعد توقف مفاجئ خارج عن الإرادة

11:51 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
عودة التداول بالبورصة السعودية بعد توقف مفاجئ خارج عن الإرادة

البورصة السعودية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة تداول السعودية عودة التداول في البورصة السعودية خلال جلسة اليوم الأربعاء بعد تعطله بشكل مؤقت بسبب ما وصفته بوجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقع البورصة السعودية اليوم، إنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم، وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة تاريخ نشر الإعلان.

وأضافت الشركة: "تعتذر تداول السعودية وتؤكد على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائما على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه".

وارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي "تاسي" حتى موعد كتابة هذه السطور بنسبة 0.62% خلال جلسة اليوم ليسجل 10663 نقطة.

وتقوم شركة تداول السعودية، بالإشراف على إدراج وتداول الأوراق المالية في البورصة السعودية، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء صدر بتأسيسها في 19 مارس 2007.

البورصة السعودية التداول بالبورصة السعودية السعودية

الخبر التالى:

أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد موافقة "العدل".. نعيد نشر التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا