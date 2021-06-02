عودة التداول بالبورصة السعودية بعد توقف مفاجئ خارج عن الإرادة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة تداول السعودية عودة التداول في البورصة السعودية خلال جلسة اليوم الأربعاء بعد تعطله بشكل مؤقت بسبب ما وصفته بوجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقع البورصة السعودية اليوم، إنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم، وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة و10 دقائق بتوقيت القاهرة تاريخ نشر الإعلان.

وأضافت الشركة: "تعتذر تداول السعودية وتؤكد على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائما على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه".

وارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي "تاسي" حتى موعد كتابة هذه السطور بنسبة 0.62% خلال جلسة اليوم ليسجل 10663 نقطة.

وتقوم شركة تداول السعودية، بالإشراف على إدراج وتداول الأوراق المالية في البورصة السعودية، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء صدر بتأسيسها في 19 مارس 2007.