خسارة جديدة لأسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأسبوع
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية أمس بنسبة 0.53%، لتنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر الأوقية إلى 1764.1 دولار بانخفاض أكثر من 9 دولارات مقارنة ببداية التعاملات.
وسجل الذهب خسارة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهوى من مستوى 1900 دولار إلى أقل من 1800 دولار.
واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.
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