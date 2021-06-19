Masrawy logo white

خسارة جديدة لأسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأسبوع

09:40 ص السبت 19 يونيو 2021
خسارة جديدة لأسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية أمس بنسبة 0.53%، لتنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجع سعر الأوقية إلى 1764.1 دولار بانخفاض أكثر من 9 دولارات مقارنة ببداية التعاملات.

وسجل الذهب خسارة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهوى من مستوى 1900 دولار إلى أقل من 1800 دولار.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية الذهب

الخبر التالى:

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

591

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

609

متعافون اليوم

275601

إجمالي الإصابات

15760

إجمالي الوفيات

203802

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. الأعلى للجامعات يجتمع لتحديد موعد تطبيق تعديلات نظام الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا