أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.13% في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1809.1 دولار، في تمام الساعة 9:37 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1811.4 دولار.