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أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:08 ص الخميس 17 يونيو 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.13% في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1809.1 دولار، في تمام الساعة 9:37 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1811.4 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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