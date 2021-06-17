أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.13% في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، بلغ سعر أوقية الذهب 1809.1 دولار، في تمام الساعة 9:37 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس 1811.4 دولار.
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