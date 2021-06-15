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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:00 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.42% إلى مستوى 9891 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.91%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 16.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 10.5 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 5.9 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.47% إلى مستوى 9933 نقطة.

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