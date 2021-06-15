Masrawy logo white

أبرز مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية في العام المالي المقبل (إنفوجرافيك)

02:55 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
أبرز مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية في العام المالي المقبل (إنفوجرافيك)

مجلس النواب

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين نهائيًّا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021-2022، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عددا من المؤشرات التي تستهدف الخطة الوصول إليها خلال العام المالي المقبل ومنها زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، ومعدلات الادخار والاستثمار، وخفض معدلات النمو السكاني والبطالة والفقر والأمية، وغيرها من المؤشرات.

ويستعرض مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2021-2022، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

مجلس النواب التنمية الاقتصادية العام المالي الجديد هالة السعيد وزيرة التخطيط

الخبر التالى:

الضرائب توضح طريقة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا