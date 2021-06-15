أبرز مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية في العام المالي المقبل (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين نهائيًّا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021-2022، المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عددا من المؤشرات التي تستهدف الخطة الوصول إليها خلال العام المالي المقبل ومنها زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، ومعدلات الادخار والاستثمار، وخفض معدلات النمو السكاني والبطالة والفقر والأمية، وغيرها من المؤشرات.

ويستعرض مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام 2021-2022، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.