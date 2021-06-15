بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 800 جنيه، في منتصف التعاملات.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 686 جنيها، وعيار 24 إلى 914 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6400 جنيه.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنحو 1.6 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.09%، لتسجل 1864.5 دولار، في الساعة 12:27 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.