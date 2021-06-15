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تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:09 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات بين 30 و120 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك

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