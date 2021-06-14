وزيرا التجارة في مصر والسعودية يفتتحان فعاليات مجلس الأعمال المشترك

افتتح وزيرا التجارة بمصر والسعودية فعاليات مجلس الأعمال المشترك اليوم الاثنين.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية.

وأضافت في بيان أن إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.

وقالت إن القيادة السياسية في البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات وهو الأمر الذي يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين.

وأوضح أن هناك توافق بين مسئولي الحكومتين لإزالة كافة التحديات التي تقف عائقا أمام حركة الإستثمار في كل من مصر والسعودية.

وقالت الوزيرة إن اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال.

وقالت إنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات في المجالين التجاري والاستثماري.

وتعد السعودية ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، وفقًا لوزيرة التجارة.

وأضافت أن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري.

وجاءت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي دصر رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وقالت نيفين جامع إن هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وأشادت جامع بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات الكترونية (عن بُعد) والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.

وقالت إن هذه المبادرات شملت إتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية إلكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار في مصر خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت جامع عن ثقتها في أن يقدم المجلس الحالي بتشكيله الجديد مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد كافة الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وقال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أهمية تعميق التعاون بين حكومتي البلدين بتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية أمام دوائر الأعمال بمصر والسعودية.