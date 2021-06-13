أسعار اللحوم الحمراء ترتفع في الأسواق بسبب زيادة الأعلاف وقلة المعروض

كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة بنحو 10 جنيهات، حيث وصل سعر الكيلو 170 جنيها في بعض المناطق، وذلك مع زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض من الماشية.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا بنحو 10 جنيهات في الكيلو، مقارنة بمستواها قبل شهرين.

وأضاف عبد الباسط أن كيلو اللحم الكندوز ارتفع إلى بين 130 و150 جنيها مقابل 120 و140 جنيها بالمناطق الشعبية.

ويتراوح سعر كيلو اللحم في المناطق الراقية ولدى "الجزارين الأفرنجي" بين 150 و170 جنيها مقابل 140 و160 جنيها، بحسب عبد الباسط.

وأرجع عبد الباسط ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار العلف، وقلة المعروض في الأسواق بسبب نقص استيراد المواشي الحية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع سعر طن علف الصويا إلى بين 8 إلى 9 آلاف جنيه، بحسب عبد الباسط.

وتابع عبد الباسط، أن سعر طن علف الذرة يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع أسعار الأعلاف إلى أزمة كورونا التي أدت لارتفاع أسعار خامات الأعلاف في السوق العالمي، مما رفع من تكلفة تصنيعها محليا.