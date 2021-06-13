"إي تاكس" توقع مذكرة مع "ساب" لتطوير قدرات التحول الرقمي بمصلحة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة "ساب SAP LLC مصر"، العاملة بمجال برامج تطبيقات المؤسسات، مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي- تاكس E-Tax"، التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا مُثمرة في بناء نظام رقمي متكامل لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

وأضاف سرحان أنه بموجب المذكرة، ستعمل شركتا ساب وإي تاكس على تطوير فرص التعاون في مجال التحول الرقمي بمصر، بالإضافة إلى تمكين شركة إي تاكس من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمي خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

وأشاد سرحان بأهمية الاتفاقية قائلاً: "تعمل E-Tax على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي، والاستشارات التكنولوجية، وتوفير كل الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية، والارتقاء بالإدارة الضريبية".

وأوضح أن ذلك يأتي بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية، والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية.

ومن جانبها، أكدت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة "ساب SAP مصر"، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا نحو التنمية الشاملة، بل ضرورة، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة وتسعى "SAP" إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في كل الأعمال.

وذكرت أن التعاون بين ساب والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا.

وأشار المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "E-Tax" إلى أن "إي تاكس" تسعى لشراكات مع كيانات عالمية في إطار هدفها المتمثل في استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة.

وأضاف عبد الغني قائلًا: "ستمنحنا تقنيات SAP مزايا هائلة فيما يتعلق بتطوير القدرات الأساسية لمنظومة العمل الضريبي في مصر، وتحقيق أهدافنا المتمثلة في الحفاظ على موارد الهيئات الضريبية وزيادة متحصلاتها وكشف حالات الاشتباه في عدم الالتزام، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية".

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمضي بنجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال وزير المالية إن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأضاف أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "E-TAX" تُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهي البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.