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المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع بشكل طفيف إلى 3.4% في مايو

03:10 م الخميس 10 يونيو 2021
المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع بشكل طفيف إلى 3.4% في مايو

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي زيادة طفيفة ليصل إلى 3.4% خلال مايو الماضي مقابل 3.3% في أبريل الماضي.

وأشار البنك، في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إلى أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي استقر عند 0.3% في مايو الماضي، وهو نفس المعدل الذي سجله في شهر أبريل السابق.

وكان البنك المركزي وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي وذلك لأول مرة في 3 أشهر، ليصل في مايو إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي مقابل 1.2% في شهر أبريل، بحسب التعبئة العامة والإحصاء.

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