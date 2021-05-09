الملا يطمئن على استعدادات البترول للعيد.. والوزارة جاهزة بخطط الطوارئ

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، حضر الاجتماع عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية مجدي توفيق، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى رؤساء شركات التعاون للبترول ومصر للبترول والنيل لتسويق البترول وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام البترولية.

وشدد الملا، خلال الاجتماع، على أهمية الاستعداد الكامل لجميع مستودعات تخزين وشحن وتداول الوقود ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، وكذلك محطات ومنافذ البيع للمستهلك النهائي وانتظام العمل بها من خلال الورديات على مدار اليوم.

كما اطمئن الوزير على توافر الأرصدة من المنتجات البترولية وانتظام حركة توزيعها للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة وفق خطة التوزيع التي تراعي التغيرات في معدلات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات أو في بعض المناطق الجغرافية.

وتابع الملا إجراءات منظومة تأمين منتج البوتاجاز للسوق المحلي خلال تلك الفترة، وتم استعراض موقف أرصدة البوتاجاز وموقف العمل بالمصانع، حيث شدد الملا في هذا الإطار على انتظام عمل مصانع تعبئة البوتاجاز وعمل المستودعات لتوفير احتياجات المواطنين.

وفي إطار جهود تطوير منظومة شحن وتداول البوتاجاز والحفاظ على المنتج وزيادة درجات الأمان، قاربت شركة بتروجاس على الانتهاء من تطبيق منظومة جديدة تسهم في منع أى فاقد خلال عملية شحن المقطورات الصهريجية بمنتج البوتاجاز في مناطق الشحن وذلك من خلال تركيب وصلات الربط السريعة "quick coupling"، وفقا للبيان.

واطلع الملا خلال الاجتماع على استعدادات أسطول نقل المنتجات البترولية وجاهزيته للتعامل مع الاحتياجات الطارئة في مناطق الاستهلاك على مستوى الجمهورية.

كما أكد الملا أهمية المتابعة المتواصلة لعمليات التوزيع من خلال غرف العمليات بهيئة البترول وشركات التوزيع والاستعداد والجاهزية بتطبيق خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة أي متغيرات.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض الآليات والحلول التكنولوجية التي تم الاستعانة بها لضمان كفاءة متابعة ورقابة عمليات التوزيع وموقف الأرصدة من المنتجات، والتي تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات "ATG"، وتقنية التتبع "GPS".

كما اطلع الملا أيضا على الانتهاء من تطبيق منظومة تكنولوجية جديدة (sign price) وربطها بالمحطات والتي تقوم بإدخال أي تغيرات آليا في أسعار المنتجات البترولية لكافة المحطات ومنافذ التوزيع المرتبطة بالمنظومة في إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور.