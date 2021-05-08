التضامن: تقديم موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الفطر

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقالت، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الصرف سيبدأ غدًا الأحد وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ويزيد عدد المستفيدين من برنامج كرامة على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء.

وبحسب البيان يبدأ الصرف لمستفيدي برنامج "تكافل" والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة من يوم الاثنين المقبل الموافق 10 مايو.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يكون الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال.

وتدرس الوزارة حالياً ربط الدعم النقدي بمشروطية عدم الزواج المبكر، من خلال إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة.