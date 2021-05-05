بعد انتهاء الموسم أمس.. ما عقوبة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها؟

كتب- مصطفى عيد:

انتهى أمس الثلاثاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل، وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية من الشركات وغيرها، وذلك بعد نحو شهر من انتهائه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وذلك في 31 مارس الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن أجلت مصلحة الضرائب اليوم الأخير من موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية إلى يوم أمس الثلاثاء 4 مايو بدلا من يوم الجمعة 30 أبريل الذي تصادف أنه يوم إجازة رسمية.

ولا يعني أن التأخر عن تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد الرسمية المحددة قانونا ألا يتم تقديم الإقرارات بعدها ولكن يتم التقديم مع تطبيق العقوبة المنصوص عليها قانونا على التأخير.

وينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 على عقوبة التأخر عن تقديم الإقرارات الضريبية.

وتضمنت المادة 69 من القانون معاقبة من تأخر عن تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة 31 من القانون بما لا يجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

كما تضمنت المادة 70 من القانون (بعد تعديلها وتغليظ العقوبة) أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار "هذه الجريمة" لأكثر من 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشهد موسم تقديم الإقرارات الأخير إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وذلك بعد إلزام الأشخاص الاعتبارية تدريجيا خلال المواسم السابقة.

كما شهد الموسم الأخير تقديم المسجلين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وذلك على موقع إلكتروني يختلف عن الموقع الأساسي للمصلحة.