ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

04:24 م الثلاثاء 04 مايو 2021
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وكان جرام الذهب في مصر انخفض 3 جنيهات خلال تعاملات صباح اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 779 جنيهًا، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6240 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 1.6 دولار في الأوقية بنسبة صعود طفيفة بلغت 0.09%؛ ليسجل سعر الأوقية 1794.5 دولار، في الساعة 4:03 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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