مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.09%، إلى مستوى 10465 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.06%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 11.02 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7.03 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 3.9 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.1%، إلى مستوى 10475 نقطة.