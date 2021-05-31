الجمارك: تحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية.. وبعض الدول طلبت الاستفادة منا

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن بعض الدول الشقيقة طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة المنظومة الجمركية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، التي تستهدف المصلحة من خلالها الربط بين جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية؛ بما يجعل مصر منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمارات.

وأضاف غتوري، في بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، على هامش أول جولة ميدانية يجريها بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي، أن المصلحة ماضية، بدعم كبير ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، في استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.

وأوضح أن عملية التحديث ستسهم في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانىء بوابات عبور فقط وليست مخازن؛ من أجل خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد في تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار.

وذكر غتوري أن منظومة النافذة الواحدة تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية.

وأضاف أنه تم الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الاتصالات، والداخلية، والحجر البيطري والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

ووجَّه غتوري بالتواصل الفوري مع بعض جهات العرض، ومطالبتها بإيفاد ممثلين لها للعمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل عبر "النافذة الواحدة"، والتعامل الاحترافي مع أي تحديات وتجاوزها في أقل وقت ممكن.



وأشار إلى أن وحدة دعم المصدرين والمنتجين التي تم استحداثها بمصلحة الجمارك تتولى دراسة أي شكاوى ترد إليها عبر البريد الإلكتروني: Ex.unit@customs.gov.eg وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير، وذلك من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.

وأوضح غتوري أن المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذي تم طرحه للحوار المجتمعي لمدة أسبوع تنتهي غدًا الثلاثاء، يُلبي رغبات المجتمع الصناعي والتجاري، حيث يتلافى كل ما أبداه المتعاملون مع الجمارك من ملاحظات.

وشدد على أنه سيتم حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن: (15460)، والبريد الإلكتروني: (Aci.campaign@mts-egy.com) للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

ووجه رئيس مصلحة الجمارك، الشكر للعاملين بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة؛ تقديرًا لجهودهم في إنجاح المنظومة الجديدة التي انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، بحسب البيان.