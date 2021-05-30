البورصة تواصل الصعود بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.58% إلى مستوى 10310 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.85%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 31.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 2.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 34 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي في نهاية تعاملات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.23% إلى مستوى 10242 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية وأجنبية.