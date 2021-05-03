بعد ارتفاعها عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

12:51 م الإثنين 03 مايو 2021
بعد ارتفاعها عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 9.07 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.51%؛ ليسجل سعر الأوقية 1778.2 دولار، في الساعة 12:20 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

الخبر التالى:

تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أخطر أيام كورونا.. الصحة تحذر من انتشار الفيروس في العشر الأواخر من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا