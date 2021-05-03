بعد ارتفاعها عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 779 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 9.07 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.51%؛ ليسجل سعر الأوقية 1778.2 دولار، في الساعة 12:20 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
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