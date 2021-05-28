ننشر أسعار الذهب في مصر بعد قفزتها 19 جنيها للجرام خلال أسبوعين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع، مع زيادة أسعار الخام عالميا، لتصل بذلك قيمة الارتفاع خلال آخر أسبوعين إلى 19 جنيها في الجرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 813 جنيها للجرام مقابل 803 جنيهات الجمعة الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 697 جنيها للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهات.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المعدن الثمين عالميًا، والذي بحلول الساعة الواحدة ظهر اليوم بلغ نحو 1892.7 دولار للأوقية مقابل 1878 دولارا للأوقية في نفس التوقيت بالضبط يوم الجمعة الماضي بزيادة نحو 14.7 دولار.

ويأتي ذلك رغم انخفاض أسعار المعدن عالميا مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، بنحو 0.2%، بحسب بيانات شبكة بلومبرج، وهو ما أسهم في انخفاض السعر في مصر اليوم بنحو جنيه للجرام عند مقارنته بمستواه أمس، حيث كان سعر الجرام عيار 21 سجل 814 جنيها.

وبحسب وكالة رويترز، قال إدوارد ماير المحلل لدى "إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس": "كان الذهب في موقف دفاعي بعض الشيء. من الناحية الفنية، كان هناك إفراط شديد في الشراء، وعلى جانب أساسيات السوق، شهد الدولار تحركا صعوديا كبيرا أمس، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب".

وأضاف: "من المرجح أن يتماسك الذهب حول مستوى 1900 دولار هذا لفترة أطول قليلا. ربما يمكن أن نرى البدء في التحرك صعودا مرة أخرى مع صدور المجموعة التالية من البيانات إذا أشارت لمزيد من الارتفاع في التضخم".