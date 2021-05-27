أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.11% في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وذلك بعد ارتفاعها خلال الجلسات الثلاث الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، هبطت أسعار الذهب إلى 1898.8 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام تعاملات أمس نحو 1900.7 دولار.