التجارة: 11% زيادة في الصادرات غير البترولية خلال أول 4 أشهر من 2021

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار مقابل نحو 8 مليارات و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، وهو ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% حيث بلغت قيمتها 23 مليارا و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليار و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 236 مليون دولار مقارنة بـ 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 60%.

كما تضمنت هذه القطاعات قطاع الصناعات اليدوية بقيمة 93 مليون دولار مقارنة بـ 61 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 53%، وقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 969 مليون دولار مقارنة بـ 655 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 48%، بحسب جابر.

ومن هذه القطاعات أيضا قطاع صناعة الجلود والأحذية بقيمة 28مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 40%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة586 مليون دولار مقارنة بـ 433 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 35%، وفقا لجابر.

وأضاف إسماعيل جابر أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على نسبة 30.1 % من إجمالي الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 676 مليون دولار، وتركيا بقيمة 651 مليون دولار، والسعودية بقيمة 633 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار، ومالطا بقيمة 406 ملايين دولار.

وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصري، أشار جابر إلى أن هناك 5 دول استحوذت على نسبة 41.2% من إجمالي الواردات المصرية فى الخارج شملت الصين بقيمة 4 مليارات و109 ملايين دولار، والولايات المتحدة بقيمة 2 مليار و98 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليار و345 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة مليار و118 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 877 مليون دولار.