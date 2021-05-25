تصل لـ 75%.. عزام: خفض تكلفة الاستعلام الائتماني بمجال التمويل الاستهلاكي

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تفاصيل مبادرة الهيئة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء، قال عزام إن لقاءات متتالية عقدت مع مسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولو النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل.

وأشاد عزام بسرعة استجابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" لمبادرة الهيئة، وتوجهها لدعم وحث الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي للاشتراك بخدماتها في ما يخص الاستعلام والإقرار بالبيانات وذلك إعمالاً لحكم المادة 113 من قانون البنك المركزي الصادر في سبتمبر 2020.

وأشار إلى أن "I-Score" وافقت على منح خصم يصل إلى 50% في تكلفة التقرير الائتماني عن العميل ليصبح 30 جنيها للعملاء من الشركات و15 جنيها للفرد، ويستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.

وأوضح عزام أنه سيمنح خصم قدره 75% في تكلفة التقرير الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية، والأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتماني إلى خمسة جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.

وأكد أن جهود الهيئة لدفع نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم قدراته تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لهيئة الرقابة المالية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، وعلى الأخص تفعيل آليات الشمول المالي وتوفير النفاذ للتمويل لجميع الفئات والحد من المخاطر الائتمانية.

وأعلن محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، عزم الشركة منح فترة ترويجية لمدة سنة من تاريخ الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي يتم خلالها إعداد تقييم سنوي بناءً على الإقرارات واستخدام الجهة المشتركة للخدمات التي تقدمها "I-Score"، وذلك فيما يخص الاستعلامات والإقرارات، ويحدد بناءً عليها قيمة التجديد السنوي.

وكانت مبادرة الهيئة بخفض تكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني تم إطلاقها عقب اجتماع نائب رئيس الهيئة- بنهاية مارس الماضي- بشركات التمويل الاستهلاكي البالغ عددها 22 شركة حتى الآن، واستتبع ذلك صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.