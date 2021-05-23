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بعد صعودها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

04:11 م الأحد 23 مايو 2021
بعد صعودها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 807 جنيهات، عند نفس مستويات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 692 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 923 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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