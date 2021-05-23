اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر مايو لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد، صرف مرتبات شهر مايو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر مايو الجاري، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

وقالت الوزارة في بيان سابق إنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل من هذه الوزارات والهيئات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من اليوم الأحد 23 مايو 2021.

وبحسب بيان سابق، قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر مايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

ما الجهات التي ستصرف مرتبات العاملين بها اليوم؟

ذكر بسيوني أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة اليوم الأحد والتي تشمل الآتي:

- وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول.

- مديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.