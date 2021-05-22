Masrawy logo white

ارتفاع الجمبري.. تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

10:42 ص السبت 22 مايو 2021
ارتفاع الجمبري.. تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها اليوم السبت ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، بين 22 و24 جنيهًا، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار السمك المأكولات البحرية الأسماك

الخبر التالى:

المالية: إتاحة 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعين حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الرطوبة والحرارة تصل لـ 42 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا